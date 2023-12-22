Полицейские задержали мужчину, который мог избить и ограбить жителя поселка Бугры

Злоумышленники отняли у мужчины мобильный телефон.

В поселке Бугры 2 февраля разбойник напал с кулаками на местного жителя. Инцидент произошел на Тихой улице у дома № 5. Правоохранители задержали 20-летнего подозреваемого. Молодой человек проживает в поселке Дубровка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший обратился в полицию и написал заявление. Он рассказал, что ночью в темном переулке его избили двое неизвестных. Злоумышленники отняли у мужчины мобильный телефон. Нападавшие скрылись с места происшествия на неустановленном автомобиле. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Грабеж". Расследование продолжается. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv