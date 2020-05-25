Мошенники обманули девять пенсионеров на 1,5 млн рублей в Петербурге

Злоумышленники представлялись родственниками петербуржцев по телефону.

В Петербурге правоохранители задержали трех участников группы, которые подозреваются в мошенничестве. Жертвами их обмана стали пенсионеры. Подробности сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленники купили базу с персональными данными петербуржцев на одном из рынков. Мошенники звонили пожилым людям и представлялись их родственниками, после чего просили одолжить денег из-за тяжелой жизненной ситуации. Одалживаемая сумма составляла не более 100-150 тыс. рублей. Если пенсионеры соглашались, то за денежными средствами приезжал курьер.

По предварительным данным, злоумышленникам удалось обмануть 9 граждан. Общая сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое подозреваемых, их заключили под стражу. Всего возбуждено девять уголовных дел по статье "Мошенничество".

Расследование продолжается.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО