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В Смольном объяснили ситуацию с мусором на улицах города
Сегодня, 8:28
1958
Alena_Zinovieva

В Смольном объяснили ситуацию с мусором на улицах города

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Из-за закрытых кафе, петербуржцы стали есть на улице и оставлять после себя множество упаковок.

В Комитете по благоустройству Петербурга объяснили, почему на улицах города появилось так много мусора. Оказалось, что дворники были просто не готовы к такому. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В ведомстве пояснили, что множество людей, находясь на самоизоляции, начали есть на улице. Это связывают с закрытием кафе и ресторанов. После себя горожане оставляют горы упаковок от еды и напитков. Грязь по городу разносят птицы и ветер.

В субботу вечером все проблемные места в городе были очищены. Сегодня улицы и бульвары Петербурга находятся под постоянным контролем специалистов.

Ранее мы писали, что в Мурино привели в порядок газоны на Шувалова.

Фото: pixabay.com

Теги: дворники, комитет по благоустройству, мусор, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Минус
Dyno
Сегодня 9:46

Дворники были не готовы?  Так пусть они убирают, а не траву стригут раз в неделю.

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