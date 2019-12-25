В Смольном объяснили ситуацию с мусором на улицах города

Из-за закрытых кафе, петербуржцы стали есть на улице и оставлять после себя множество упаковок.

В Комитете по благоустройству Петербурга объяснили, почему на улицах города появилось так много мусора. Оказалось, что дворники были просто не готовы к такому. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В ведомстве пояснили, что множество людей, находясь на самоизоляции, начали есть на улице. Это связывают с закрытием кафе и ресторанов. После себя горожане оставляют горы упаковок от еды и напитков. Грязь по городу разносят птицы и ветер.

В субботу вечером все проблемные места в городе были очищены. Сегодня улицы и бульвары Петербурга находятся под постоянным контролем специалистов.

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