В Мурино привели в порядок газоны на Шувалова

Со среды, 20 мая, в Западном микрорайоне Мурино ведутся работы по благоустройству газонов. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Девяткино Live" со ссылкой на районную администрацию.
Мероприятия проводит подрядная организация МАУ "МУК" в рамках муниципального контракта. Вчера специалисты скосили траву на газонах к метро "Девяткино" и вдоль дороги по улице Шувалова от перекрестка с Охтинской аллеей до Петpoвского бульвара. Также работники вывозят мусор с территорий зеленой зоны.
График благоустройства зависит от погодных условий.
Следующим шагом станет химическая обработка территорий от борщевика.
Ранее мы рассказали о том, что в Новом Девяткино зацвело деревце, похожее на сакуру.
Фото: Администрация МО "Мурино"
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