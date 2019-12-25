В Мурино привели в порядок газоны на Шувалова

Скоро специалисты займутся обработкой города от борщевика.

Со среды, 20 мая, в Западном микрорайоне Мурино ведутся работы по благоустройству газонов. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Девяткино Live" со ссылкой на районную администрацию.

Мероприятия проводит подрядная организация МАУ "МУК" в рамках муниципального контракта. Вчера специалисты скосили траву на газонах к метро "Девяткино" и вдоль дороги по улице Шувалова от перекрестка с Охтинской аллеей до Петpoвского бульвара. Также работники вывозят мусор с территорий зеленой зоны.

График благоустройства зависит от погодных условий.

Следующим шагом станет химическая обработка территорий от борщевика.

Ранее мы рассказали о том, что в Новом Девяткино зацвело деревце, похожее на сакуру.

Фото: Администрация МО "Мурино"