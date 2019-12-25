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В Колпино полиция задержала монтажника, распылившего газовый баллончик в кафе
Сегодня, 10:32
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kraratau27

В Колпино полиция задержала монтажника, распылившего газовый баллончик в кафе

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Правонарушителя разыскивали три месяца.

Ночью 10 февраля 2021 года в полицию поступило заявление от 19-летнего петербуржца. Выяснилось, что вечером 9 февраля этого года в одном из кафе на Пролетарской улице в городе Колпино неизвестный мужчина распылил жидкость из аэрозольного баллончика в его сторону, после чего скрылся. Об этом в четверг, 13 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

В среду, 12 мая, сотрудники полиции у дома №6 по улице Труда в Колпино нашли и задержали правонарушителя. Им оказался 23-летний монтажник. Известно, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Также злоумышленник отныне находится под подпиской о невыезде. 

Ранее мы писали, что в Выборгском районе пенсионер угрожал женщине пистолетом в зоомагазине. 

Фото: Piter.tv 

 

Теги: газовый баллон, колпино, монтажник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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