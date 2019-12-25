В Выборгском районе пенсионер угрожал женщине пистолетом в зоомагазине

На данный момент полиция разыскивает правонарушителя.

Днём 12 мая в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение от покупательницы зоомагазина, который расположен по 1-му Верхнему переулку. Она заявила, что неизвестный мужчина угрожал ей пистолетом. Об этом в четверг, 13 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли на место происшествия. Позже выяснилось, что после конфликта с заявительницой мужчина скрылся с места инцидента на автомобиле Renault Logan.

Однако полиция установила личность правонарушителя. Им оказался мужчина 1957 года рождения. На данный момент правоохранители разыскивают пенсионера. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее мы писали, что мужчина в военной форме стрелял в воздух на улице Дыбенко.

Фото: Piter.tv