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В Выборгском районе пенсионер угрожал женщине пистолетом в зоомагазине
Сегодня, 10:10
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kraratau27

В Выборгском районе пенсионер угрожал женщине пистолетом в зоомагазине

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На данный момент полиция разыскивает правонарушителя.

Днём 12 мая в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение от покупательницы зоомагазина, который расположен по 1-му Верхнему переулку. Она заявила, что неизвестный мужчина угрожал ей пистолетом. Об этом в четверг, 13 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли на место происшествия. Позже выяснилось, что после конфликта с заявительницой мужчина скрылся с места инцидента на автомобиле Renault Logan. 

Однако полиция установила личность правонарушителя. Им оказался мужчина 1957 года рождения. На данный момент правоохранители разыскивают пенсионера. В результате происшествия никто не пострадал. 

Ранее мы писали, что мужчина в военной форме стрелял в воздух на улице Дыбенко. 

Фото: Piter.tv 

 

Теги: 1-й верхний переулок, пенсионер, пистолет
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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