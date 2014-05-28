Мужчина в военной форме стрелял в воздух на улице Дыбенко

Хулиган был нетрезв. Его доставили в отделение полиции.

Полицейские задержали мужчину, который стрелял на улице Дыбенко в военной форме ночью 8-го мая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел во дворе дома №15. Местные жители заметили, что неизвестный держал в руках предмет, похожий на пистолет, и несколько раз выстрелил в воздух. Оперативникам удалось задержать "стрелка" и доставить в полицию. Хулиган был в состоянии алкогольного опьянения. Предмет в руках был охолощенных оружием. В результате действий мужчины никто не пострадал.

В МВД выясняют обстоятельства произошедшего и опрашивают свидетелей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что гражданин Средней Азии стрелял во время стрима из-за оскорблений в комментариях, а также грозился убить родственников его обидиков.

Фото: 2gis.ru