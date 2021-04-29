Видео: гражданин Средней Азии стрелял во время стрима из-за оскорблений в комментариях

У стримера проблемы с соблюдением миграционного законодательства.

Полиция установила личность стримера, который стрелял из сигнального пистолета у монитора. Мужчину разозлили комментарии пользователей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Видео с неадекватным поведением гражданина государства Средней Азии было снято еще несколько месяцев назад. Мужчина вел прямой эфир из кальянной на Московском проспекте в присутствии своего друга. Когда в сторону пользователя посыпались негативные комментарии, он достал пистолет и сделал несколько выстрелов перед камерой. Также он угрожал, что убьет чужую семью.

Хулигана задержали по месту жительства в одной из коммунальных квартир в центре Петербурга. Оказалось, что 22-летний стрелок находится в России незаконно. Материалы дела передадут в суд, где будет рассматриваться вопрос о его выдворении из страны

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО