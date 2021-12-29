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Полицейские задержали лихача на Skoda Rapid после стрельбы и погони на КАД
Сегодня, 13:12
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Полицейские задержали лихача на Skoda Rapid после стрельбы и погони на КАД

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Иномарку удалось остановить в районе поселка Малая Ижора.

В субботу, 8 января, правоохранители задержали лихача на КАД в районе поселка Малая Ижора в Ломоносовском районе Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и 47-ому региону, водитель пытался скрыться от погони.

Известно, что горе-водитель перемещался с выключенными фарами. Задержание произошло после того, как нарушитель на Skoda Rapid  попытался скрыться от преследования едущую с выключенными фарами.Так как реакции на звуковые сигналы не последовало, полицейские были вынуждены открыть огонь. 

Задержанным оказался 32-летний гражданин: полиция выписала в его отношении административный протокол.

Ранее мы сообщили о том, что в Волосово "заминировали" несуществующие торговые центры.

Фото: Piter.TV

Теги: skoda rapid, кад, ленинградская область, перестрелка
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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