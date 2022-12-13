Полицейские задержали карманника, орудовавшего в "Музее пыток"

Он вытащил из кармана у девочки iPhone 14.

Полицейскими задержан карманник-рецидивист орудовавший в "Музее пыток", сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 23 марта обратилась петербурженка, которая сообщила, что в помещении "Музея пыток", расположенного на Невском проспекте, кто-то украл из кармана куртки её дочери iPhone 14 стоимостью 110 300 рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба).

На следующий день в 19:30 по подозрению в совершении данного преступления был задержан 60-летний ранее судимый уроженец одной из южных стран. Похищенное имущество изъято. Установлено, что подозреваемый ранее был неоднократно судим за подобные преступления.

В январе петербургские полицейские задержали ещё одного рецедивиста-карманника, укравшего iPhone в метро.

Фото: МВД