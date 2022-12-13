Полицейские задержали извращенца, который развращал маленьких петербуржцев в соцсетях

Правоохранители задержали извращенца, который отправлял детям сообщения интимного содержания. Его остановили на Лиговском проспекте.
По информации Piter.tv, злоумышленник приставал к маленьким пользователям соцсетей. В полицию обратились родители подростков.
Подозреваемого опросили и отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Известно, что злоумышленник имеет судимость. Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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