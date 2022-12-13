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Полицейские задержали извращенца, который развращал маленьких петербуржцев в соцсетях
Сегодня, 10:17
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Полицейские задержали извращенца, который развращал маленьких петербуржцев в соцсетях

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В полицию обратились родители подростков.

Правоохранители задержали извращенца, который отправлял детям сообщения интимного содержания. Его остановили на Лиговском проспекте. 

По информации Piter.tv, злоумышленник приставал к маленьким пользователям соцсетей. В полицию обратились родители подростков.

Подозреваемого опросили и отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что злоумышленник имеет судимость. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: накануне лжеминеры из Шотландии "атаковали" ТРК "Галерея".

Фото: Piter.tv

Теги: дети, извращенцы, интернет, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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