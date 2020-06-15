Видео: хулиган побил лопатой восемь автомобилей в Красногвардейском районе

Его задержали на месте преступления.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и области задержали хулигана, который громил припаркованные автомобили. Действия злоумышленника попали на видео, его предоставила пресс-служба ведомства.

Силовики задержали гражданина одного из сопредельных государств в нетрезвом видео 12-го июня. Он пришел на стоянку у одного из жилых домов на Заневском проспекте и начал лопатой бить по припаркованным авто. Это заметил консьерж по камерам видеонаблюдения и нажал кнопку тревожной сигнализации.

По прибытии на место сотрудники Росгвардии обнаружили вмятины на капотах и разбитые стекла, сумма ущерба устанавливается. Хулигана доставили в 52-й отдел полиции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный заминировал суд и несколько десятков больниц в Петербурге.

Видео: пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области