Полицейские задержали еще одного подозреваемого в жестоком убийстве бизнесмена

Предпринимателю связали руки и обмотали голову скотчем.

Полиция совместно с Росгвардией задержала еще одного мужчину, который подозревается в причастности к убийству бизнесмена. Злоумышленник мог исполнять роль водителя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Напомним, труп предпринимателя 1983-г года рождения обнаружили 1 апреля в подземном паркинге в доме на Адмирала Черокова. Голова была обмотана скотчем, руки — связаны. После этого двое мужчин избили сожительницу потерпевшего, проникли к ним в квартиру и унесли с собой 500 тысяч рублей, трое наручных мужских часов, смартфон. Все вещи принадлежали убитому.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 20 апреля были задержаны в Мурино двое подозреваемых — 1983 и 1992 годов рождения. На суде они частично признали вину. 22 апреля задержали 44-летнего мужчину, который в день убийства исполнял роль водителя.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО