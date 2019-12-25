Полицейские задержали десятки армян и азербайджанцев на Рубинштейна и Думской

В общей сложности в отделение были отправлены 62 человека

В субботу, 25 июля, сотрудники "Э" совместно с представителями ОМОН и СОБР Петербурга возобновили рейды на предмет задержания граждан Армении и Азербайджана. Об этом сообщила "Фонтанка".

В последнее время на улицах города участились конфликты между представителями двух национальностей из-за напряженной обстановки на границе государств. Диаспоры все чаще проявляют друг к другу агрессию: это может привести к ухудшению ситуации и погромам, как уже происходит в Москве.

Чтобы не повторять столичный опыт, петербургские полицейские провели профилактические проверки на улице Рубинштейна. Там задержали 27 человек за распитие алкоголя в общественном месте. Также "под раздачу" попали 35 человек на Думской улице.

Ранее мы рассказали о том, что атаки на армян объяснили попыткой дестабилизировать ситуацию в России.

Фото: peterburg.guide