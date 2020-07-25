Атаки на армян объяснили попыткой дестабилизировать ситуацию в России. С заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его слова передаёт агентство "Интерфакс".
По его словам, попытки азербайджанцев, проживающих в России, устраивать антиармянские атаки — это не выражение антиармянской риторики со стороны руководства Азербайджана. Пашинян считает, что это попытка сделать Россию ареной этнических столкновений.
Премьер Армении считает, что в этом заинтересованы третьи силы с антиармянскими устремлениями на Южном Кавказе. При этом подчеркнул, что у властей России хватит ресурсов и механизмов, чтобы не допустить такого развития событий.
Ранее посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки.
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выдворять .всех зачинщиков и участников .больше никак
гнать из России и тех и других!!!