Премьер Армении считает, что в этом заинтересованы третьи силы с антиармянскими устремлениями на Южном Кавказе.

Атаки на армян объяснили попыткой дестабилизировать ситуацию в России. С заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его слова передаёт агентство "Интерфакс".

По его словам, попытки азербайджанцев, проживающих в России, устраивать антиармянские атаки — это не выражение антиармянской риторики со стороны руководства Азербайджана. Пашинян считает, что это попытка сделать Россию ареной этнических столкновений.

Премьер Армении считает, что в этом заинтересованы третьи силы с антиармянскими устремлениями на Южном Кавказе. При этом подчеркнул, что у властей России хватит ресурсов и механизмов, чтобы не допустить такого развития событий.

Ранее посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки.

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