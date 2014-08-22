Полицейские во Всеволожском районе поймали цыганку, подозреваемую в мошенничестве

Полиция во Всеволожском районе Ленобласти рассказала о задержании 24-летней жительницы Гатчинского района, которую подозревают в мошенничестве в отношении 71-летней пенсионерки. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 мая, в конце апреля в частный дом к пожилой женщине пришли две гостьи, которые представились "сотрудницами собеса".
Владелице дома рассказали о "положенной выплате" в 1 тысячу рублей в честь Дня Победы. Поскольку у женщины не нашлось сдачи, пенсионерка отдала гостями 18 тысяч рублей и получила сдачу четырьмя купюрами по 5 тысяч рублей. Однако эти купюры оказались билетами банка приколов.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело 159-й статье УК РФ (мошенничество). Подозреваемая ранее уже была судима за имущественные преступления, отмечают в полиции.
Ранее мы сообщали о том, что полиция Петербурга задержала водителя иномарки, который попытался избавиться от пакета с наркотиками. Горе-водитель выбросил пакет через переднее пассажирское окно, но попытка ни к чему не привела.
Видео: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по СПб и ЛО
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