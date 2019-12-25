Полицейские вытащили из воды пожилого мужчину в Колпино

Пострадавшему потребовалась госпитализация.

В воде на набережной Комсомольского канала в Колпино заметили мужчину, он звал на помощь. Прибывшие на место сотрудники полиции вытащили его из реки, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент случился в 6-м часу утра 19-го октября. Пострадавшим оказался мужчина 1962-го года рождения. С переохлаждением его госпитализировали в городскую больницу №33.

Детали случившегося пока неизвестны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец загремел в больницу после неудачного ограбления аптеки.

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