В квартире на Хасанской обнаружили мини-плантацию конопли

Полиция изъяла более 1,7 кг наркотика.

В минувшую среду, 9 декабря, петербургские полицейские задержали жителя дома на Хасанской улице. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, 33-летний начальник склада в коммерческой сбытовой организации развел в квартире небольшую наркоплантацию.

В ходе обыска полиция изъяла средства для культивирования наркотических растений, пакет с фрагментами растений и корни с побегами, экспертиза установила, что находка является коноплей весом более 1,7 килограмма. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков, подозреваемого, оказавшегося судимым ранее за покушение на кражу, задержали. Выясняются предполагаемые каналы поставки запрещенных веществ и соучастники злоумышленника.

Ранее мы писали, что работающую учителем петербурженку заподозрили в мошенничестве.

Фото: пресс-служба ГУ МВД