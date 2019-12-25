Работающую учителем петербурженку заподозрили в мошенничестве

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в понедельник, 7 декабря, в полицию обратился 84-летний петербуржец. Как стало известно Piter.TV, пенсионер лишился своей банковской карты и денег по вине знакомой.

Выяснилось, что еще 22 ноября мужчина, живущий на Новосмоленской набережной, передал свою карточку знакомой, работающей учителем. Пенсионер попросил приятельницу купить ему продуктов, однако обратно к владельцу карта не вернулась. 3 декабря мужчина обратился в отделение банка, где ему сообщили о снятых с карты 150 тысячах рублей: денежные средства исчезли со счета в тот самый ноябрьский день.

7 декабря в Тургеневском переулке по горячим следами задержали 61-летнюю учительницу, подозреваемую в краже поместили в СПЗЛ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

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Фото: Piter.TV