Петербургская полиция задержала поджигателя дачного дома под Лугой

Полиция Петербурга задержала поджигателя под Лугой. Им оказался ранее судимый петербуржец.

В субботу ночью, 12 августа, в полицию мужского района поступило сообщение от 51-летней дачницы с заявлением о том, что неизвестный поджог ее дом в одном из СНТ района. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Петербурга.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества путем поджога).

Утром во вторник, 15 августа, в дома на Боровой улице в Петербурге правоохранители смогли найти и задержать подозреваемого в совершении преступлении. Им оказался 42-летний петербуржец, который ранее уже был осужден зя убийство.

Ранее сообщалось, что заживо спаливший родную мать житель Ленобласти проведет 16 лет в колонии.

Фото: Piter.TV