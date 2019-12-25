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Петербургская полиция задержала поджигателя дачного дома под Лугой
Сегодня, 11:31
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Петербургская полиция задержала поджигателя дачного дома под Лугой

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Полиция Петербурга задержала поджигателя под Лугой. Им оказался ранее судимый петербуржец.

В субботу ночью, 12 августа, в полицию мужского района поступило сообщение от 51-летней дачницы с заявлением о том, что неизвестный поджог ее дом в одном из СНТ района. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Петербурга.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества путем поджога).

Утром во вторник, 15 августа, в дома на Боровой улице в Петербурге правоохранители смогли найти и задержать подозреваемого в совершении преступлении. Им оказался 42-летний петербуржец, который ранее уже был осужден зя убийство.

Ранее сообщалось, что заживо спаливший родную мать житель Ленобласти проведет 16 лет в колонии.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, поджог, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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