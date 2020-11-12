Видео: полицейские устроили погоню за пьяным водителем на "Мерседесе"

За езду в нетрезвом виде мужчину арестовали на две недели.

Водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения попытался скрыться от полицейских. Погоня началась в Колпино и завершилась только в Отрадном. Полицейским пришлось применить табельное оружие, рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел в 00:40 в Колпино на перекрестке Южной улицы и Петрозаводского шоссе. Водитель "Мерседеса" проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться и увеличил скорость. Для остановки иномарки правоохранитель один раз выстрелил вверх и несколько раз по колесам машины нарушителя. Когда его остановили, выяснилось, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сам владелец иномарки находился на пассажирском сидении. Ранее водителя уже лишали права управлять транспортным средством за нетрезвую езду.

К административной ответственности привлекли обоих мужчин. Водителю, который был пьяным за рулем, назначили 14 суток административного ареста. Мужчине может грозить до 2 лет лишения свободы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пьяный водитель врезался в маршрутку на улице Типанова.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области