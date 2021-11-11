Полицейские спасли мужчину на мосту Александра Невского

Сотрудники полиции подхватили мужчину под руки и перенесли на пешеходную зону.

В четверг, 11 ноября, в сети опубликовали видеозапись с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент спасения жизни петербуржца на мосту Александра Невского. На помощь поспешили сотрудники полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по городу и области отметили, что правоохранители узнали о намерении мужчины около четырех часов вечера и оперативно прибыли на место. Видно, как петербуржца подхватили под руки и оттащили от края, а затем передали его медикам.

Что заставило мужчину подойти к краю переправы, неясно.

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Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте