Полицейские спасли мужчину на мосту Александра Невского

В четверг, 11 ноября, в сети опубликовали видеозапись с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент спасения жизни петербуржца на мосту Александра Невского. На помощь поспешили сотрудники полиции.
В пресс-службе ГУ МВД по городу и области отметили, что правоохранители узнали о намерении мужчины около четырех часов вечера и оперативно прибыли на место. Видно, как петербуржца подхватили под руки и оттащили от края, а затем передали его медикам.
Что заставило мужчину подойти к краю переправы, неясно.
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Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте
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