  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Третьеклассник в Петербурге сломал однокласснице позвоночник, ударив ее ногой
Сегодня, 21:08
40
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Третьеклассник в Петербурге сломал однокласснице позвоночник, ударив ее ногой

0 0

Детали происшествия устанавливает полиция.

Накануне, 10 ноября, около часа дня в Петербурге произошел несчастный случай, сообщили в ГУ МВД по городу и области.

По предварительной информации, 9-летний мальчик ногой ударил по спине одноклассницу в школе на улице Композиторов. Девочке потребовалась госпитализация. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное, однако по некоторым данным, у нее сломан позвоночник. 

Достоверные подробности уточняются. Полиция устанавливает все детали происшествия. 

Ранее мы писали, что мужчина разбился при падении в шахту лифта на Коллонтай.

Фото: Piter.tv

Теги: несчастный случай, школьница сломала позвоночник
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии