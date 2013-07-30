Третьеклассник в Петербурге сломал однокласснице позвоночник, ударив ее ногой

Детали происшествия устанавливает полиция.

Накануне, 10 ноября, около часа дня в Петербурге произошел несчастный случай, сообщили в ГУ МВД по городу и области.

По предварительной информации, 9-летний мальчик ногой ударил по спине одноклассницу в школе на улице Композиторов. Девочке потребовалась госпитализация. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное, однако по некоторым данным, у нее сломан позвоночник.

Достоверные подробности уточняются. Полиция устанавливает все детали происшествия.

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Фото: Piter.tv