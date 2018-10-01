  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина разбился при падении в шахту лифта на Коллонтай
Сегодня, 20:30
47
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина разбился при падении в шахту лифта на Коллонтай

0 0

Из шахты рабочего извлекли без признаков жизни.

Вечером в четверг, 11 ноября, экстренные службы прибыли на вызов в дом №21к1 по улице Коллонтай. Там погиб рабочий, сообщила "Фонтанка".

Мужчина ремонтировал шахту лифта в доме, куда он и упал. В фонде капремонта подтвердили факт несчастного случая. Также на сайте ведомства указано, что в доме модернизируют лифтовые шахты и 12 лифтов. Подрядчиком выступает лифтовый завод. Стоимость работ оценивают в более 57 млн рублей.

Дополнительной информации о случившемся пока нет.

Ранее мы писали, что на Фаянсовой улице сгорел гараж. 

Фото: Pexels

Теги: несчастный случай, петербург, упал в шахту лифта
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии