Мужчина разбился при падении в шахту лифта на Коллонтай

Из шахты рабочего извлекли без признаков жизни.

Вечером в четверг, 11 ноября, экстренные службы прибыли на вызов в дом №21к1 по улице Коллонтай. Там погиб рабочий, сообщила "Фонтанка".

Мужчина ремонтировал шахту лифта в доме, куда он и упал. В фонде капремонта подтвердили факт несчастного случая. Также на сайте ведомства указано, что в доме модернизируют лифтовые шахты и 12 лифтов. Подрядчиком выступает лифтовый завод. Стоимость работ оценивают в более 57 млн рублей.

Дополнительной информации о случившемся пока нет.

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