Полицейские составили протокол на главу разведки ВМФ России

Петербургские полицейские составили протокол на главу разведывательного управления Главного штаба Военно-морского флота РФ за чрезмерную тонировку стекол. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".
"Тойту" остановили 19-го августа на проспекте Стачек. Как оказалось, за рулем находился контр-адмирал Олег Алишев. В отношении мужчины составили административный протокол. В течение суток автовладелец должен будет снять тонировку. В ином случае штраф за правонарушение может составить от 500 до 1000 рублей, максимальная санкция ― арест на 15 суток.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что замначальника отдела полиции Петроградского района задержали по делу о получении взятки.
Фото: "Дорожный инспектор" / VK
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