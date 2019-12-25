Полицейские составили протокол на главу разведки ВМФ России

Машину остановили 19-го августа инспекторы ГИБДД.

Петербургские полицейские составили протокол на главу разведывательного управления Главного штаба Военно-морского флота РФ за чрезмерную тонировку стекол. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

"Тойту" остановили 19-го августа на проспекте Стачек. Как оказалось, за рулем находился контр-адмирал Олег Алишев. В отношении мужчины составили административный протокол. В течение суток автовладелец должен будет снять тонировку. В ином случае штраф за правонарушение может составить от 500 до 1000 рублей, максимальная санкция ― арест на 15 суток.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что замначальника отдела полиции Петроградского района задержали по делу о получении взятки.

Фото: "Дорожный инспектор" / VK