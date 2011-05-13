Во Всеволожске полицейские с применением оружия задержали нетрезвого водителя

Нарушителем оказался 36-летний житель Петербурга.

Полицейские с применением оружия задержали нетрезвого водителя во Всеволожске. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В воскресенье, 1 сентября, в ходе патрулирования у дома 11 по Московской улице во Всеволожске нарядом ДПС была предпринята попытка остановить автомобиль "ВАЗ", двигавшийся с явным превышением скорости. Требования полицейских водитель проигнорировал.

Полицейскими было организованно преследование нарушителя с включенными специальными светозвуковыми сигналами. Требования об остановке лихач игнорировал, поэтому один из полицейских произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем прицельные по колесам, в результате чего у дома 25 по Песочной улице деревни Кальтино автомобиль был блокирован и остановлен.

За рулем "ВАЗа" находился 36-летний житель Петербурга в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции для разбирательства и привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку.

Ранее в Курортном районе полицейские гонялись за нетрезвым водителем.

Фото: МВД