Полицейские с погоней задержали пьяного лихача на Пискаревском проспекте

Неоднократные требования об остановке лихач игнорировал, продолжая движение и создавая при этом потенциально опасные ситуации на дороге.

В Калининском районе Петербурга полицейские с погоней задержали пьяного лихача. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Госавтоинспекции 10 ноября около 01:30 попытались остановить автомобиль Ford Fusion. Но водитель иномарки увеличил скорость и попытался скрыться.

Полицейскими было организовано преследование автомобиля. Неоднократные требования об остановке лихач игнорировал, продолжая движение и создавая при этом потенциально опасные ситуации на дороге.

На пересечении Пискаревского и Шафировского проспектов сотрудник ДПС произвел предупредительный выстрел в воздух и несколько прицельных – по колесам транспортного средства. Водителем оказался 37-летений приезжий. У мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения.

Нарушитель был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 12.25, ч. 3 ст. 12.8, ч. 3 ст. 12.37 КоАП РФ.

Ранее ещё один нетрезвый водитель хотел скрыться от сотрудников полиции.

Видео: МВД