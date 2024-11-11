В Петербурге нетрезвый водитель хотел скрыться от сотрудников полиции

Он остановился только после предупредительного выстрела в воздух.

В Петродворцовом районе Петербурга полицейские выстрелом в воздух остановили нетрезвого лихача на иномарке. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 82 по Санкт-Петербургскому шоссе нарядом Госавтоинспекции с целью проверки документов была предпринята попытка остановить автомобиль Kia Cerato, водитель которого требование полиции об остановке не выполнил и попытался скрыться.

Полицейские организовали преследование иномарки. На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке лихач не реагировал, создавая при этом потенциально опасные ситуации на дороге. Один из сотрудников ГАИ произвел предупредительный выстрел в воздух и у дома 77 по Красносельскому шоссе преследуемый автомобиль остановился. За рулем иномарки находился 41-летний житель Ижевска с явными признаками алкогольного опьянения.

Он был доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности по нескольким административным статьям.

Ранее в Петербурге пьяного водителя Renault задерживали с применением оружия.

Видео: МВД