Массовая драка с подростками на Невском проспекте попала на видео

Все участники потасовки были доставлены в 78 отдел полиции.

Вечером 6 мая на Невском проспекте произошла драка, участниками которой стало несколько подростков и взрослых людей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Всех участников потасовки, за исключением одного, доставили в 78 отдел полиции. Самому старшему драчуну оказалось 50 лет, самому младшему — 15. Некоторые из задержанных были безработными петербуржцами, еще часть — учениками 9 класса.

Самого взрослого участника драки пришлось госпитализировать с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, химическим ожогом лица и шеи, ушибом левого предплечья. Потерпевшему оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Несовершеннолетних нарушителей передали родителям. В отношении остальных составили протоколы об административном правонарушении. Причины случившегося устанавливаются.

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Видео: ВКонтакте