Полицейские разыскивают участников конфликта в городе Артеме. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Приморья.
Инцидент произошел на улице Кирова. В ходе осуществления надзора за дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции увидели группу молодых людей, которые конфликтовали между собой. Правоохранители вышли из патрульного автомобиля и предприняли меры по урегулированию конфликта. Увидев сотрудников полиции, участники инцидента скрылись. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия и личностей граждан
Ранее мы сообщали, что в Челябинской области задержали нетрезвого водителя.
Видео: Telegram / Полиция Приморья
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