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Полицейские разыскивают участников конфликта в городе Артеме

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Правоохранители вышли из патрульного автомобиля и предприняли меры по урегулированию конфликта.

Полицейские разыскивают участников конфликта в городе Артеме. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Приморья.

Инцидент произошел на улице Кирова. В ходе осуществления надзора за дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции увидели группу молодых людей, которые конфликтовали между собой. Правоохранители вышли из патрульного автомобиля и предприняли меры по урегулированию конфликта. Увидев сотрудников полиции, участники инцидента скрылись. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия и личностей граждан

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области задержали нетрезвого водителя.

Видео: Telegram / Полиция Приморья

Теги: артем, конфликт, полиция, приморье
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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