В Челябинской области задержали нетрезвого водителя

В отношении нарушителя составили административные протоколы.

В Челябинской области полицейские задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, на одной из улиц Магнитогорска опасно маневрировал водитель автомобиля Mazda. Нарушитель не стал реагировать на требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке и попытался скрыться. На одном из перекрестков он совершил столкновение со встречным автомобилем.

К остановившейся машине подбежал сотрудник полиции, однако водитель включил заднюю передачу и совершил наезд на автоинспектора, причинив ему телесные повреждения, а затем продолжил движение. Позже мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В отношении нарушителя составили административные протоколы. Сидевший на переднем пассажирском сиденье четырехлетний сын нарушителя в ДТП не пострадал. Его передали матери.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА