Полицейские проверили 310 таксистов на территории города и области

В начале июня сотрудники Госавтоинспекции проверили оперативно-профилактическое мероприятие "Такси" на территории города и области, в ходе которого выявили правонарушения в сфере пассажирских перевозок. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ГИБДД.
Так, с 1 по 3 июня, сотрудники ГИБДД выявили 310 таксистов, работающих без лицензии. 79 человек не имели права управления (иностранное водительское удостоверение), трое не имели удостоверения вовсе.
Всего полицейские составили 22 материала об административных правонарушениях в отношении должностных лиц и 13 юридических лиц.
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Фото: pixabay
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