Полицейские проверили 310 таксистов на территории города и области

Сотрудники ГИБДД составили 1 573 протокола об административных правонарушениях.

В начале июня сотрудники Госавтоинспекции проверили оперативно-профилактическое мероприятие "Такси" на территории города и области, в ходе которого выявили правонарушения в сфере пассажирских перевозок. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

Так, с 1 по 3 июня, сотрудники ГИБДД выявили 310 таксистов, работающих без лицензии. 79 человек не имели права управления (иностранное водительское удостоверение), трое не имели удостоверения вовсе.

Всего полицейские составили 22 материала об административных правонарушениях в отношении должностных лиц и 13 юридических лиц.



Ранее мы писали, что в парке Героев-Пожарных утонул ребенок.

Фото: pixabay