Полицейские предотвратили стачку армян и азербайджанцев на границе Петербурга и области

Несколько выходцев из Азербайджана были задержаны.

В четверг, 23 июля, у Большого Обуховского моста между Петербургом и Ленинградской областью была запланирована стачка представителей армянской и азербайджанской диаспор. Возможные последствия встречи недружественных народов пресекли сотрудники полиции. Об этом сообщило издание "Интерфакс".

По предварительным данным, на границе города планировалась встреча с участием 50 человек. До начала стачки около 40 выходцев из Азербайджана собрались в одном из ресторанов Всеволожского района. Правоохранители выследили группировку: после проверки документов, 25 участников собрания были задержаны и доставлены в отделение полиции. Кроме того, при осмотре информации на мобильных телефонах было найдено видеообращение к соотечественникам.

В результате задержания был составлен 1 административный протокол и 24 уголовных дела о мелком хулиганстве.

Ранее мы рассказали о том, что полицейские задержали десятки армян и азербайджанцев на Рубинштейна и Думской.

Фото: Piter.TV