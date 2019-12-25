Полицейские потеряли дорогой дрон во время слежки за участниками митинга

Дрон стоит 2,5 миллиона рублей.

Как стало известно в субботу, 8 августа, полицейские потеряли дорогой дрон. Об этом сообщила "Фонтанка".

Дрон ударился о стену дома на площади Островского. Эксперты издания оценили, что разбился квадрокоптер Matrice 210 с камерой Z30, у которого есть режим невидимки. Стоимость дрона 2,5 миллиона рублей. Сама платформа стоит порядка 700–800 тысяч, всё остальное – это так называемая "полезная нагрузка". Возможно ли восстановить дрон и будут ли заниматься этим в МВД, пока неясно.

Дрон разбился во время протестной акции у Гостиного двора.

Ранее мы писали, что на протестной акции у Гостиного двора задержали троих.

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