На протестной акции у Гостиного двора задержали троих

В автозаке увезли двух женщин и одного мужчину.

На месте проведения акции "Кормим голубей" у Гостиного двора начались первые задержания. По данным telegram-канала "Avtozak LIVE", к 16:30 сотрудники ОМОН увезли трех человек - двух женщин и одного мужчину.

Отметим, что мероприятия в поддержку жителей Хабаровска начались в 14:00. Ближе к вечеру на назначенном месте собралось несколько сотен активистов.

Сотрудники полиции с самого начала контролировали процесс и предупреждали собравшихся о незаконности акции, которая не согласована с властями города.

Ранее мы рассказали о том, что в Хабаровске снизилось число участников акции протеста.

Видео: Piter.TV