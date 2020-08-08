У Гостиного двора проходит акция ”Кормим голубей” в поддержку жителей Хабаровска

В субботу, 8 августа, в Петербурге стартовала акция "Кормим голубей". Протестующие выступают против ареста бывшего губернатора Хабаровска Серея Фургала. Об этом стало известно Piter.TV.
Кроме того, активисты одобряют протесты в соседней Белоруссии и намерены добиваться отмены решений по поправкам в Конституцию РФ.
Отметим, что сотрудники полиции сообщили о незаконности происходящего - акция не была согласована с городскими властями. Тем не менее, информации о задержаниях пока не поступало. За ходом событий наблюдают сотрудники ОМОН.
Организатором мероприятия выступила общественная организация "Открытая Россия". Прибывающим участника. вручают воздушные шары и листовки.
Ранее Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан "навести порядок".
Видео и фото: Piter.TV
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