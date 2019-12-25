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Полицейские Невского района отыскали украденный велосипед
Сегодня, 10:05
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Arinablinova

Полицейские Невского района отыскали украденный велосипед

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Злоумышленника также задержали.

В субботу, 4 июля, полицейские Невского района задержали злоумышленника, который ранее напал на 34-летнего мужчину и силой отобрал у него велосипед "Стелс". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу. 

Известно, что грабитель скрылся с места преступления, а пострадавший мужчина сразу же отправился в полицию. Через некоторое время сотрудники полиции задержали подозреваемого и изъяли похищенное. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что неизвестный украл оранжевый велосипед из подъезда на Карпинского.

Фото: Pixabay

Теги: велосипед, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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