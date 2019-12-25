Полицейские Невского района отыскали украденный велосипед

Злоумышленника также задержали.

В субботу, 4 июля, полицейские Невского района задержали злоумышленника, который ранее напал на 34-летнего мужчину и силой отобрал у него велосипед "Стелс". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Известно, что грабитель скрылся с места преступления, а пострадавший мужчина сразу же отправился в полицию. Через некоторое время сотрудники полиции задержали подозреваемого и изъяли похищенное.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что неизвестный украл оранжевый велосипед из подъезда на Карпинского.

Фото: Pixabay