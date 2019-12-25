Полицейские остановили незаконную добычу песка во Всеволожском районе

Сотрудники эвакуировали один самосвал и два экскаватора.

В среду, 24 марта в деревне Мяглово Всеволожского района была пресечена нелегальная добыча песка. Злоумышленники действовали при помощи двух эскалаторов и грузового самосвала.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов и представители комитета эконадзора. Они оперативно эвакуировали технику на спецстоянку и выполнили замеры вырытых карьеров для того, чтобы оценить объем незаконно изъятого песка. В прошлом году он составил 50 000 кубических метров. Результаты новых замеров отправлены на экспертизу в Росприроднадзор и военную прокуратуру.





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Фото: Online47.ru