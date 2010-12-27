Правоохранители устанавливают возможные каналы сбыта товара.

В четверг, 26 сентября, полицейские обнаружили в квартире петербуржца плантацию конопли. Сообщает ГУ МВД России по Петербург и Ленобласти.

Квартира с запрещенными наркотическими веществами находилась в Приморском районе. Во время обыска, в рамках уголовного дела, правоохранители обнаружили 29 кустов марихуаны. Полицейские также изъяли оборудование для выращивания каннабиса: лампы, теплицы и вентилятор. Также в квартире 26 летнего уроженца Самары нашли пакеты с коноплей на продажу.

Отметим, что ранее молодого человека задержали с небольшим количеством наркотического вещества. Он находился под подпиской о невыезде.

В данный момент, правоохранители устанавливают возможные каналы сбыта товара.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестные пытались кувалдой разбить банкомат в Ленобласти.

Фото:ГУ МВД России по Петербург и Ленобласти.