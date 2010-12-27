В четверг, 26 сентября, полицейские обнаружили в квартире петербуржца плантацию конопли. Сообщает ГУ МВД России по Петербург и Ленобласти.
Квартира с запрещенными наркотическими веществами находилась в Приморском районе. Во время обыска, в рамках уголовного дела, правоохранители обнаружили 29 кустов марихуаны. Полицейские также изъяли оборудование для выращивания каннабиса: лампы, теплицы и вентилятор. Также в квартире 26 летнего уроженца Самары нашли пакеты с коноплей на продажу.
Отметим, что ранее молодого человека задержали с небольшим количеством наркотического вещества. Он находился под подпиской о невыезде.
В данный момент, правоохранители устанавливают возможные каналы сбыта товара.
Ранее мы сообщали о том, что неизвестные пытались кувалдой разбить банкомат в Ленобласти.
Фото:ГУ МВД России по Петербург и Ленобласти.
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