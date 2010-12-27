Неизвестные пытались кувалдой разбить банкомат в Ленобласти

Ничего не похитив, преступники скрылись с места происшествия на Audi.

В ночь на 26 сентября неизвестные пытались вскрыть банкомат в Шлиссельбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 03:45. Двое неизвестных пытались разбить внешнюю панель банкомата с помощью кувалды. Однако сделать этого так и не удалось. Ничего не похитив, преступники скрылись с места происшествия на Audi.

Позже стражи порядка обнаружили сгоревшую иномарку на берегу Новоладожского канала. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу". Преступников ищет полиция.

Ранее мы писали, что в Гатчине строители ограбили предпринимателя. Перед этим мужчину избили ремнями.

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