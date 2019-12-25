Полицейские изъяли более 10 кг наркотиков из подпольной лаборатории в Петербурге

Полицейским также удалось задержать организатора лаборатории.

В Северной столице полицейские накрыли подпольную нарколабораторию. Об этом сообщили в главке МВД по городу и Ленинградской области.

Нарколабараторию обнаружили в городе Ломоносове. Она находилась в арендуемом гараже. Полицейские изъяли 11 пакетиков с синтетическим наркотиком "Альфа-ПВП" общей массой 10,6 кг.

Более того, правоохранителям удалось задержать организатора лаборатории. Им оказался 30-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.

Ранее мы сообщали о том, что ФСБ ликвидировала лабораторию по производству синтетических наркотиков. В общей сложности силовикам удалось изъять около тонны наркотикосодержащей жидкости и почти 9,3 кг мефедрона.

Фото: Piter.TV