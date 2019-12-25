ФСБ ликвидировала лабораторию по производству синтетических наркотиков

ФСБ России ликвидировала лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей. По данным чиновников, злоумышленники реализовывали запрещенный товар через Интернет. В общей сложности силовикам удалось изъять около тонны наркотикосодержащей жидкости и почти 9,3 кг мефедрона. На месте преступления пойманы три человека.
Проведена операция по пресечению деятельности подпольной лаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств, организованной гражданами России с целью их незаконного сбыта через нелегальные интернет-магазины
ЦОС ФСБ
Известно, что нарколаборатория находилась во Владимирской области в частном доме. В рамках расследования задержаны трое подозреваемых. В помещении найдена специальная посуда, химические вещества, весы, упаковочный материал и другие находки, необходимые для доказательной базы преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК России. Сейчас фигуранты расследования находятся под стражей.
ФСБ требовала от фигурантов дела "Сети" раскрыть участников ячейки в Москве.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все