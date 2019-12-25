Полицейские искали бомбу в ТРЦ на проспекте Энгельса

Осмотр не выявил ничего опасного.

В девятом часу вечера 16 октября в полицию Петербурга сообщили о заминировании ТРЦ "Гранд Каньон" на проспекте Энгельса. Об этом Piter.TV стало известно из источника в правоохранительных органах.

Электронное письмо на почту ФСБ России поступило с адреса, использующего сервис protonmail. Осмотр ТРЦ и прилегающей к нему территории не выявил опасных взрывчатых веществ и устройств. Материалы проверки направили городским следователям.

Ранее мы писали, что двое неизвестных напали на подростка с ножом на улице Пограничника Гарькавого.

Фото: Piter.TV