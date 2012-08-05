Полицейские ищут лже - брокеров,  обманувших пенсионерку из Петербурга

Женщина лишилась 6,7 млн рублей из-за деятельности мошенников.

Правоохранительные органы Петербурга и Ленинградской области разыскивают лже - брокеров, обманувших пожилую женщину в Выборгском районе. С соответствующим заявлением в полицию обратилась 670летняя пенсионерка. Она рассказала о том, что в прошлом г=месяце 2023 года инвестировала при помощи Интернета. Пострадавшая отметила, что еще 1 августа перешла по ссылке рекламы на одном из онлайн-сайтов, где оставила заявку для получения инвестиций. Позже ей перезвонили сотрудники организации и предложили ей установить программу с целью вклада и дальнейшего получения доходов. Женщина взяла в кредит в 3 500 000 рублей, после чего перевела денежную сумму на указанную платформу разными платежами на различные номера.

На 30 августа 2023 года в "виртуальном кошельке" должна было находиться 161 тысяча американских долларов. Женщина намеревалась вывести данную сумму, но контрагенты объявили о том, что для вывода средств требуется оплатить налог в 17 процентов. Жительница Петербурга оплатила налог, однако денежные средства так и не получила. В общей сложности ущерб от действий злоумышленников составил 6 миллионов 700 тысяч рублей. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В Петербурге оборонное предприятие "Заслон" выпустит облигации на сумму 1 млрд рублей.

Фото: Piter.tv