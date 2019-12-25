После этого мужчина вернулся отбывать административное наказание.

Полицейские сопроводили арестованного петербуржца на вакцинацию против COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Главка 6 февраля.

Выяснилось, что 43-летнему горожанину, который находится в одном из петербургских СИЗО, понадобилось пройти второй этап вакцинации от коронавируса. Мужчина получил 10 суток ареста за участие в несогласованной акции протеста 31 января.

Полиция отвезла мужчину в пункт вакцинации на проспекте Шаумяна, где ему ввели повторную дозу вакцины. После этого мужчину вернули обратно в изолятор, где он пробудет до конца срока административного наказания.

Накануне в Кировском районе Ленобласти пьяный мужчина угнал машину у жены своего приятеля и попал в ДТП. Неоднократно судимого мужчину доставили в отдел полиции.

Фото: Piter.tv