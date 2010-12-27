Расследование уголовного дела продолжается.

Полицейские арестовали двоих мигрантов, изнасиловавших петербурженку в кустах на Дачном. Сообщает пресс-служба СК РФ по Северной столице.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 30 сентября, в Кировском районе. О происшествии 25-летняя жительница Петербурга рассказала полицейским .

Наряд Росгвардии на месте преступления задержал 27-летнего подозреваемого. Его сообщник был объявлен в розыск. Злоумышленника задержали, предъявили обвинение и арестовали.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец пойдет под суд за нападение на врачей скорой помощи.

Фото:дтп и чп петербург/вк