Полицейские арестовали двоих мигрантов, изнасиловавших петербурженку в кустах на Дачном. Сообщает пресс-служба СК РФ по Северной столице.
Инцидент произошел в минувший понедельник, 30 сентября, в Кировском районе. О происшествии 25-летняя жительница Петербурга рассказала полицейским .
Наряд Росгвардии на месте преступления задержал 27-летнего подозреваемого. Его сообщник был объявлен в розыск. Злоумышленника задержали, предъявили обвинение и арестовали.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржец пойдет под суд за нападение на врачей скорой помощи.
Фото:дтп и чп петербург/вк
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