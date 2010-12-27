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Полицейские арестовали двоих мигрантов, изнасиловавших петербурженку в кустах на Дачном
Сегодня, 15:05
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IRINA_CHALKINA

Полицейские арестовали двоих мигрантов, изнасиловавших петербурженку в кустах на Дачном

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Расследование уголовного дела продолжается.

Полицейские арестовали двоих мигрантов, изнасиловавших петербурженку в кустах на Дачном. Сообщает пресс-служба СК РФ по Северной столице.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 30 сентября, в Кировском районе. О происшествии 25-летняя жительница Петербурга рассказала полицейским .

Наряд Росгвардии на месте преступления задержал 27-летнего подозреваемого. Его сообщник был объявлен в розыск. Злоумышленника задержали, предъявили обвинение и арестовали.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец пойдет под суд за нападение на врачей скорой помощи.

Фото:дтп и чп петербург/вк

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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