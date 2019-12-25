Петербургские полицейские спасли рыбака

Он поскользнулся на берегу и упал в воду.

В Колпино сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли мужчину, упавшего в реку. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию Колпинского района 19 октября около 5 утра поступило сообщение о том, что на набережной Комсомольского канала мужчина упал в воду. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы в составе лейтенанта полиции Маняхина Максима и старшего лейтенанта полиции Кириллова Александра.

Они достали мужчину из воды и передали его медикам. Как оказалось, 58-летний мужчина рыбачил на берегу, поскользнулся на листьях и упал в воду.

Фото: pixabay