Полицейские Петербурга рассказали о спасенных жизнях и своем долге перед людьми

В День полиции сотрудники Приморского района поделились историями службы.

В День сотрудника органов внутренних дел полицейские Санкт-Петербурга рассказали о своей службе и ежедневных подвигах. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

10 ноября в России отметили профессиональный праздник сотрудников МВД. Глава государства Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ведомства, а губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский поблагодарили петербургских полицейских за преданность долгу и защиту горожан. Градоначальник подчеркнул, что правоохранители Северной столицы являются одними из лучших в стране.

Среди тех, кто отмечал праздник на посту, — сотрудники мобильного взвода патрульно-постовой службы Приморского района. Их работа нередко связана с риском для жизни. Так, одна из дежурных смен обернулась спасением семиклассника, упавшего с Яхтенного моста. Подросток оказался в ледяной воде и потерял сознание, но полицейские успели вытащить его и доставить к медикам.

В другой день сотрудники того же подразделения спасли 65-летнего мужчину, который стоял на высоте двадцати метров, собираясь свести счеты с жизнью. Начальник отдела охраны общественного порядка Приморского района Андрей Духов признался, что выбрал службу не случайно: он родился 10 ноября, в День полиции.

Сегодня в органах внутренних дел Санкт-Петербурга служат около 20 тысяч человек — следователи, оперативники, дознаватели, кинологи и криминалисты.

Фото: Piter.TV