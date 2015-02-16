Обе женщины признали вину и полностью возместили ущерб.

Полицейские Кузбасса задержали двух женщин, похитивших деньги из квартиры пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Кемеровской области.

По данным следствия, в Прокопьевске злоумышленницы пришли в квартиру к 94-летней женщине и представились целительницами, которые могут снять с потерпевшей порчу. Они по очереди отвлекали пенсионерку, чтобы найти в ее квартире деньги. Обнаружив 70 тысяч рублей наличными, мошенницы покинули квартиру и скрылись.

Их действия были зафиксированы домашними камерами видеонаблюдения. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в разных регионах. Обе женщины признали вину и полностью возместили ущерб. Возбуждено уголовное дело.

Видео: УМВД по Кемеровской области