На Бухарестской задержали злоумышленника, ударившего ножом соседа по коммуналке

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Полицейские Фрунзенского района Петербурга задержали злоумышленника, ударившего ножом соседа по коммунальной квартире. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Телефонограмма из больницы поступила в полицию Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга 1 октября. В ней сообщалось, что 30 сентября около 22:02 из своей комнаты коммунальной квартиры дома 86 корпус 2 по улице Бухарестской с колото-резаным ранением брюшной полости, резаным ранением правого плеча, в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1988 года рождения.

Полиция задержала соседа пострадавшего. Мужчину подозревают в том, что он во время совместного распития алкоголя ударил своего соседа по коммунальной квартире.

По данному факту возбуждено уголовное дело "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Накануне в Ленобласти неизвестный с ножом похитил шестиклассницу.

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