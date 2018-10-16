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На Бухарестской задержали злоумышленника, ударившего ножом соседа по коммуналке
Сегодня, 9:54
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nastya960

На Бухарестской задержали злоумышленника, ударившего ножом соседа по коммуналке

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Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Полицейские Фрунзенского района Петербурга задержали злоумышленника, ударившего ножом соседа по коммунальной квартире. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Телефонограмма из больницы поступила в полицию Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга 1 октября. В ней сообщалось, что 30 сентября около 22:02 из своей комнаты коммунальной квартиры дома 86 корпус 2 по улице Бухарестской с колото-резаным ранением брюшной полости, резаным ранением правого плеча, в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1988 года рождения.

Полиция задержала соседа пострадавшего. Мужчину подозревают в том, что он во время совместного распития алкоголя ударил своего соседа по коммунальной квартире.  

По данному факту возбуждено уголовное дело "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Накануне в Ленобласти неизвестный с ножом похитил шестиклассницу.

Фото: pixabay

Теги: бухаресткая улица, коммуналка, ударил ножо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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